Die C-Junioren des JFC Grabfeld vertraten Thüringen bei der NOFV-Meisterschaft in Karstädt (Brandenburg). Nach dem Erfolg bei der Thüringenmeisterschaft wurden im Grabfeld alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Jungs dies zu ermöglichen. So wurden im Grabfeld alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Fahrt zu organisieren. Viele Sponsoren unterstützten dieses Vorhaben. Die Anreise nahmen die Grabfelder bereits am Samstag in Angriff, damit die Spieler ausgeschlafen auflaufen konnten.