Groß war der Jubel beim JFC Grabfeld, als die C-Junioren am vergangenen Sonntag den Landesmeistertitel im Futsal errungen hatten. Ebenso groß war aber die Ernüchterung, als allen wieder der Austragungsort für die Endrunde um die Meisterschaft des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes in den Sinn kam. Es steht eine Fahrt von 400 Kilometern pro Strecke an.