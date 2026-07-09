Pünktlich haben am Donnerstagmorgen in Meiningen die Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahn in der Elisabeth-Schumacher-Straße begonnen. Nicht wenige Kraftfahrer schienen davon überrascht zu sein, obwohl die Arbeiten rechtzeitig durch die Stadt Meiningen angekündigt worden waren. Im Kreuzungsbereich vor dem Evangelischen Gymnasium mussten daher einige Autofahrer unfreiwillig die Richtung ändern oder wenden. Doch die mitten auf der Straße aufgestellte Sperreinrichtung ließ keinen Zweifel zu: hier ist kein Durchkommen!