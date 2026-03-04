Nockherberg 2026 Zinners sanfte Predigtpremiere trifft apokalyptischen Humor

Nicht nur bei der Tanzeinlage von Friedrich Merz (David Zimmerschied) und Bärbel Bas (Nikola Norgauer) zur fehlenden deutschen Aufbruchsstimmung zeigte sich, dass es eben nicht reicht, "immer im Kreis herum" zulaufen. Neben viel Heiterkeit gab es auch Momente mit schwarzem Humor, bei dem dem Publikum das Lachen bisweilen im Hals stecken blieb: Als Bundesinnenminister Alexander Dobrint (Wowo Habdank) - erstmals als Charakter im Singspiel vertreten - über die Abschiebung von Amira aus Syrien und die verbotene Einreise der afghanischen Ortskraft Herr Ibrahim sang, wurde es kurzzeitig still.

Und dann war da noch Söders Vorab-Warnung, der Abend dürfe nicht zu "preußisch" werden. So ganz von der Hand zu weisen, ist der Hinweis nicht. Denn anders als in früheren Jahren hatten weder Ort noch Handlung einen unmittelbaren Bezug zu Bayern.