Nockherberg 2026 Zinners sanfte Predigtpremiere trifft apokalyptischen Humor

München (dpa/lby) - Verbales Abrüsten auf dem Münchner Nockherberg: Im Jahr eins nach der viel kritisierten Fastenpredigt von Maxi Schafroth hat sich die Tonlage beim traditionsreichen Derblecken beim Starkbieranstich hörbar verändert. Neu-Fastenprediger Stephan Zinner schlug bei seiner Premiere meist deutlich sanftere Töne an, dankte artig für seine Einladung. Kurzum: Der erfolgreiche Schauspieler fasste die versammelte Polit-Prominenz weniger hart an als sein Vorgänger im Vorjahr. Dafür fanden sich im anschließenden Singspiel teils Einlagen, die den Freunden des schwarzen Humors einen Kloß im Hals bescherten.