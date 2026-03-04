 
  Zinners sanfte Predigtpremiere trifft apokalyptischen Humor

Nockherberg 2026 Zinners sanfte Predigtpremiere trifft apokalyptischen Humor

Von Marco Hadem und Christoph Trost,

Der Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg ist legendär. Die Töne von Neu-Fastenprediger Zinner kommen gut an - im düsteren Singspiel bleibt manchem dafür das Lachen im Halse stecken.

München (dpa/lby) - Verbales Abrüsten auf dem Münchner Nockherberg: Im Jahr eins nach der viel kritisierten Fastenpredigt von Maxi Schafroth hat sich die Tonlage beim traditionsreichen Derblecken beim Starkbieranstich hörbar verändert. Neu-Fastenprediger Stephan Zinner schlug bei seiner Premiere meist deutlich sanftere Töne an, dankte artig für seine Einladung. Kurzum: Der erfolgreiche Schauspieler fasste die versammelte Polit-Prominenz weniger hart an als sein Vorgänger im Vorjahr. Dafür fanden sich im anschließenden Singspiel teils Einlagen, die den Freunden des schwarzen Humors einen Kloß im Hals bescherten.

"Für mich ist das Derblecken – gerade jetzt – ein positives Signal von hier an den Rest der Republik", eröffnete Zinner seine Premierenrede, die sich zunächst insbesondere an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) abarbeitete. Und um es gleich an dieser Stelle zu betonen: Den Anspruch an sich selbst hat Zinner erfüllt - auch der Premieren-Applaus für die feinfühlige Unterhaltung war durchaus respektabel.

Zur Erinnerung: Bei seinem unfreiwillig letzten Auftritt am Nockherberg hatte Schafroth teils in Mönchskutte eine Fastenpredigt gehalten, die besonders in der CSU und bei anderen Konservativen nicht gut angekommen war. So hatte er Söder ("Brummkreisel") ebenso wie CDU-Chef Friedrich Merz etwa Wortbruch und Wählertäuschung vorgeworfen.

Abgesang auf gesunden Menschenverstand und Augenmaß

In Erinnerung bleiben dürfte Zinners Abgesang auf den gesunden Menschenverstand. Das Augenmaß sei durch Dauerempörung, Parteitage, Bierzelte und Talkshows "in Berlin ausgestorben, in München in Gefangenschaft, in Brüssel auf der Fahndungsliste". Es brauche mehr Zusammenhalt, "und es erfordert, dass man alle mit dem gleichen Respekt behandelt, egal ob arm oder reich, groß, klein, bunt, einfarbig, dick, oder dünn."

Söder durfte sich Sätze wie "groß ist, wer sich kleinmachen kann, ohne sich klein zu fühlen" anhören. Auch Anspielungen auf Söders Bart, seine Hüft-Operation samt "Kassengestell", fehlende Demut und den von der CSU gepflegten "Regionalpopulismus" kamen nicht ansatzweise an das oft derbe Derblecken von Kabarettist Schafroth heran. Gleichwohl dürfte der große Applaus für Zinners Vision über das München der Zukunft mit einer Ministerpräsidentin Ilse Aigner (CSU) auch bei ihm Spuren hinterlassen.

Bayerns Schulsystem bekommt sein Fett weg

Auch die SPD um ihren "Bubu" machenden Parteichef Lars Klingbeil und die erstmals beim Derblecken anwesende Co-Vorsitzende Bärbel Bas konnten sich nicht über zu kritische Kommentare beschweren. Einzig das bayerische Schulsystem erfuhr deutlichere Kritik - sei es wegen Personalmangels an Schulen oder altbackenem Lehrplan, der auf die Bayernhymne setze, aber in Kauf nehme, für die schwarze Null nur noch Bildungsnullen zu produzieren.

Deutlichere Worte, Blitz und Donner fand Zinner für die politischen Renaissance-Wünsche für die Atomkraft ("Echt jetzt? Gott im Himmel hilf!") und seine Mahnungen zur Erbschaftsteuer, Vermögenskonzentration und Leistungsforderungen. Auch Bundeskanzler Merz bekam sein Fett weg: "Weil, wer von Brandmauern spricht und zugleich mit den Fackeln der Worte zündelt, der sollte schon wissen, dass oft nur ein Funke genügt, damit der Stammtisch brennt."

Positive Kritiken von derbleckten Politikern

Die ersten Meinungen der "Derbleckten" fiel somit auch deutlich wohlwollender aus als noch vor einem Jahr an gleicher Stelle. "Guter Start, war insgesamt viel Gutes dabei", sagte Söder. Er werde die Hinweise Zinners nun auf sich wirken lassen. Wunsch-Regierungschefin Aigner war sich gar nicht sicher, ob es ein Alptraum gewesen sei, dass Zinner von ihr als Ministerpräsidentin geträumt habe. Ob sie stattdessen lieber Bundespräsidentin werden wolle, wollte Aigner lieber nicht kommentieren - aber auch nicht dementieren.

Auch Bärbel Bas ("war viel drin, schöne Spitzen") und Innenminister Alexander Dobrindt waren voll des Lobes: "Humor, Kritik, hintersinnig, die Mischung passt". Derblecken müsse nicht beleidigend sein. "Das ist sehr gut gelungen."

Apokalyptisches Szenario im Singspiel als Brennglas der Eitelkeiten

Das Singspiel in Form einer teils apokalyptisch daherkommenden Fantasiewelt zwischen Brandmauer, Drachen und pessimistischen Krähen lieferte so manche Eitelkeit von Söder (als Barde), Merz (in Ritterrüstung aus Kochtöpfen), Aiwanger, Bas und Co und pointierte Probleme bei Energiewende und Artensterben unter einem Brennglas. Den Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann gelang es wieder, eine Welt zu kreieren, in der sich Kommunal-, Landes- und Bundespolitik zu einem großen Ganzen vermischten. 

Nicht nur bei der Tanzeinlage von Friedrich Merz (David Zimmerschied) und Bärbel Bas (Nikola Norgauer) zur fehlenden deutschen Aufbruchsstimmung zeigte sich, dass es eben nicht reicht, "immer im Kreis herum" zulaufen. Neben viel Heiterkeit gab es auch Momente mit schwarzem Humor, bei dem dem Publikum das Lachen bisweilen im Hals stecken blieb: Als Bundesinnenminister Alexander Dobrint (Wowo Habdank) - erstmals als Charakter im Singspiel vertreten - über die Abschiebung von Amira aus Syrien und die verbotene Einreise der afghanischen Ortskraft Herr Ibrahim sang, wurde es kurzzeitig still.

Und dann war da noch Söders Vorab-Warnung, der Abend dürfe nicht zu "preußisch" werden. So ganz von der Hand zu weisen, ist der Hinweis nicht. Denn anders als in früheren Jahren hatten weder Ort noch Handlung einen unmittelbaren Bezug zu Bayern.