Das Prequel von Francis Lawrence basiert auf dem im März 2025 erschienenen gleichnamigen Buch der "Tribute von Panem"-Autorin Suzanne Collins. In der ersten Trilogie noch von Woody Harrelson verkörpert, taucht nun der noch eher unbekannte australische Schauspieler Joseph Zada in die Hauptrolle des Abernathy ein.

Wenn sich der Film eng an die Buchvorlage hält, dürfte es der dramatischste "Tribute von Panem"-Teil werden. Gedreht wurde dafür auch in Deutschland, etwa im Raum Köln und Duisburg sowie in Berlin. Kinostart ist am 11. November geplant.

"Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich"

Der Titel kommt einem irgendwie bekannt vor - und das ist kein Zufall: Mit "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" erscheint die Fortsetzung der Komödien-Reihe rund um die Familie Focker mit Ben Stiller und Robert De Niro. Bislang gibt es drei Teile. Der Original-Film "Meine Braut, ihr Vater und ich" kam 2000 in die Kinos. Darin lernt Greg Focker (Stiller) die Eltern seiner Verlobten kennen, unter anderem ihren Vater Jack (De Niro), der ihn nicht ausstehen kann.

Es folgten "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" (2004) sowie "Meine Frau, unsere Kinder und ich" (2010). In der neuesten Komödie, die am 26. November in den deutschen Kinos starten soll, gehört Popstar Ariana Grande ("Wicked") zum Cast. Grande spielt die Verlobte von Henry Focker, dem Sohn von Greg Focker. Ihre geplante Hochzeit sorgt für neues Chaos, während Greg in den Kontrollwahn seines eigenen Schwiegervaters Jack verfällt.

"Avengers: Doomsday"

Für den 16. Dezember ist der Start von "Avengers: Doomsday" angekündigt. Vier "Avengers"-Filme erschienen zwischen 2012 und 2019. Mit Riesenspannung warten Fans seitdem auf den nächsten Teil. Ein Trailer und erste Szenen aus dem Superhelden-Blockbuster (Regie: Anthony und Joe Russo) geben Fans einen Vorgeschmack. Klar ist bereits, dass US-Schauspieler Robert Downey Jr. die Rolle des grün angezogenen Bösewichts "Doctor Doom" übernimmt.

"In "Avengers: Doomsday" geraten die Helden dreier Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs und sehen sich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben", heißt es von den Machern. Stars wie Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Channing Tatum, Ian McKellen, Tom Hiddleston und Patrick Stewart spielen ebenfalls mit.

"Dune: Part Three"

Er gehört zu den meist erwarteten Filmstarts dieses Jahr: der dritte und letzte Teil aus der "Dune"-Reihe mit Hollywoodstar Timothée Chalamet. In Deutschland soll der Sci-Fi-Film von Regisseur Denis Villeneuve am 17. Dezember in den Kinos starten. Villeneuve sagte bei einem Fan-Event, "Dune: Part Three" habe einen anderen Rhythmus und sei intensiver.

Der Kanadier hat wieder viele Stars vor die Kamera geholt, darunter Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem und Robert Pattinson. Der Stoff der Filme basiert auf einer Romanreihe von Frank Herbert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Wüstenplanet Arrakis. Nur dort gibt es eine besondere, wertvolle Substanz - weswegen der Planet von anderen Mächten der Galaxie ausgebeutet und seine Bewohner unterdrückt werden. "Dune" war 2021 herausgekommen, gefolgt von "Dune: Part Two" im Jahr 2024.

"Kochschule Schwarz"

Der neue Film des Schweizer Regisseurs Dani Levy ("Meschugge", "Alles auf Zucker!", "Mein Führer - Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler", "Die Känguru-Chroniken") soll an Heiligabend starten und erzählt eine tragikomische Schwindelgeschichte während der Nazi-Zeit. München, 1938: Nach der Zerstörung des jüdischen Restaurants Schwarz in der Pogromnacht sieht der Tausendsassa Edgar (Florian David Fitz) endlich seine Chance, sich im Jetset der Nazis zu etablieren.

Er gründet eine fingierte Kochschule, die Jüdinnen und Juden durch ein gelerntes Handwerk die Ausreise erleichtern soll. Doch das Vorhaben versinkt im Chaos. Hervorragend besetzte Komödie mit Stars wie Sunnyi Melles und Hannah Herzsprung.