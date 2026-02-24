Deutliche Unterschiede zwischen den EU-Staaten

Und wie sehen die Daten im EU-weiten Vergleich aus? Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat lag der Anteil der "Offliner" innerhalb der Europäischen Union im vergangenen Jahr bei vier Prozent. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Ländern. So gaben in Irland, Schweden, Luxemburg und den Niederlanden weniger als ein Prozent der 16- bis 74-Jährigen an, noch nie das Internet genutzt zu haben. Die höchsten Anteile an "Offlinern" verzeichneten dagegen Kroatien und Portugal mit jeweils rund zehn Prozent.