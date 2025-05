Zwar wird die Thüringer Landesregierung nicht müde zu betonen, der Freistaat werde in den nächsten Jahren sehr viel Geld einsparen müssen, auch beim Personal. Trotzdem stellt sie nun erst einmal vier zusätzliche Staatssekretäre in ihren Dienst. Nach Informationen unserer Zeitung sollen zwei Männer und zwei Frauen bei der Kabinettssitzung am Dienstag in ihre neuen Ämter berufen werden. Dann will die Landesregierung als Staatssekretärin im Gesundheitsministerium die SPD-Politikerin Tina Rudolph bestellen. Im Infrastrukturministerium soll sich die Unternehmerin Milen Starke um die Digitalisierung im Freistaat kümmern. Der ehemalige Rennrodler David Möller wird als Staatssekretär für den Bereich Ehrenamt und Sport zuständig sein. Und der derzeitige Präsident der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena soll zum Wissenschaftsstaatssekretär im Bildungsministerium des Landes berufen werden.