Becker beschrieb die Haft in Großbritannien in Interviews mehrfach als ein einschneidendes Erlebnis. Das Schreiben sei nun sein Versuch gewesen, "zu heilen und einen Weg zu finden, dem Ganzen einen Sinn zu geben", so Becker. Er sei dabei mit Erinnerungen konfrontiert worden, die er "lieber vergessen würde". Albträume über seine Zeit in britischer Haft verfolgten ihn noch heute.