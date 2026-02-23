Der VfB Suhl Lotto Thüringen ist derzeit die einzige Mannschaft der Volleyball-Bundesliga, die den MTV Allianz Stuttgart schlagen kann. Der Suhler 3:2-Erfolg vom Sonntagnachmittag war der letzte Beweis und auch ein Beleg dafür, dass die Suhlerinnen von Cheftrainer Laszlo Hollosy in der laufenden Saison alle Kontrahenten, egal ob in der Liga oder im Pokal, mindestens einmal geschlagen haben und der MTV um seinen Chefcoach Konstantin Bitter eben doch nicht unverwundbar ist.