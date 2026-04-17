Wieder steht ein Geburtstag an. Und mit ihm die Frage: Was schenken wir nur? Irgendwie wird das mit den Jahren immer schwieriger. Je älter die zu Beschenkenden, umso sicherer die Gewissheit, dass sie ja eigentlich alles haben. Sicher; ein Tankgutschein wäre in diesen Zeiten nicht schlecht. Ist aber irgendwie unpersönlich und schnell verfahren. Eine Tankfüllung ist zwar wertvoll, aber ohne bleibenden Wert. Noch ein Stehrümchen, das irgendwo verstaubt und im schlechtesten Fall nur dann sichtbar platziert wird, wenn der Schenkende zu Besuch kommt? Ach nö. Die gute Knacker vom Fleischer unseres Vertrauens und ein gutes Tröpfchen? Lieber nicht. Könnte ja, sein, dass der Cholesterinspiegel nicht ganz okay oder plötzlich Vegetarismus angesagt ist.