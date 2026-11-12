Weihnachten im Schuhkarton: Endspurt für Paketepacker

Nachdem alle Päckchen kontrolliert und in Umverpackungen gestapelt wurden, gehen sie erneut Lkw-weise Richtung Osten. Foto: privat

Bevor alle von den Sammelstellen angenommenen Päckchen ihren Weg antreten, werden sie vom Aktionsteam noch einmal kontrolliert, damit es an den Grenzen nicht zu Problemen kommt. Zwei Sattelschlepper haben sich im vergangenen Jahr vollbeladen nach Rumänien in die ärmsten Regionen aufgemacht. Wie viele es in diesem Jahr werden, das hängt davon ab, wie viele Päckchen abgegeben werden. Doch nicht nur sie sind gefragt. Wer keine Zeit zum Packen hat und die Aktion trotzdem unterstützen möchte, der kann sich sehr gern mit einer Spende beteiligen. Denn im Schnitt elf Euro zusätzliche Kosten fallen allein für den Transport eines Päckchens an, während sich all die Helfer ehrenamtlich einbringen.