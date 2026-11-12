 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Endspurt für Paketepacker

Weihnachten im Schuhkarton Endspurt für Paketepacker

Der Endspurt läuft. Bis zum 16. November können an zwei Sammelstellen in Suhl die Päckchen für „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben werden, die Kindern in Osteuropa Freude bringen.

Weihnachten im Schuhkarton: Endspurt für Paketepacker
1
Pakete über Pakete sind in den vergangenen Jahren für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ von Suhlern gepackt worden. Noch bis 16. November ist die Abgabe in diesem Jahr möglich. Foto: privat

Heilig Abend ohne Geschenke für die Jüngsten? Das ist in den meisten Familien hierzulande unvorstellbar, in vielen Ländern jedoch Realität. Seit nunmehr 30 Jahren ist die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in armen Regionen mit Hilfe vieler fleißiger Päckchenpacker aktiv, um dort für Weihnachtsfreude zu sorgen. Auch in diesem Jahr sollen die liebevoll gepackten Überraschungen für Kinder Richtung Osteuropa auf Reisen gehen. Und wieder sind dafür in Suhl mit der Glückskrämerei „Handverlesen“ in der Kirchgasse sowie mit der Volkssolidarität Am Himmelreich 2a zwei Sammelstellen geöffnet, in denen noch bis zum 16. November die Päckchen während der Geschäftszeiten abgeben werden können.

Nach der Werbung weiterlesen

Zollbestimmungen beachten

Dafür gilt es einiges zu berücksichtigen. Denn nicht alles, was man sich hier für den Gabentisch vorstellen kann, ist aufgrund der Zollbestimmungen in den Zielländern erlaubt, sagt Heidi Pohlemann. Die Sammelstellen-Koordinatorin ist zuständig für den Raum Suhl und Ilmenau und bittet darum, das oft diskutierte Thema Süßigkeiten zu beachten, „die nicht mehr in die Päckchen gehören.“ Und dazu zählt auch Schokolade, egal in welcher Form und ob mit oder ohne Nüssen.

Geschafft, der letzte kontrollierte Schuhkarton aus 2025. Für dieses Jahr steht die Aktion noch bevor. Foto: privat

Stattdessen wäre es wünschenswert, die Mädchen und Jungen in den verschiedenen Altersgruppen mit einem Wow-Geschenk zu erfreuen. Das könnte ein Ball mit einer Pumpe sein. Damit er ins Päckchen passt, die in diesem Jahr aufgrund logistischer Herausforderungen etwas kleiner geworden sind, sollte er ohne Luft auf Reisen gehen. Ein Teddy kommt immer gut an, ebenso aber auch Hygieneartikel oder Schulsachen. Letztere sind sogar besonders wichtig, da laut Heidi Pohlemann in manchen Ländern der Schulbesuch untersagt ist, wenn Kinder die Grundausstattung nicht nachweisen können. Schulmäppchen, Stifte, Hefte in A5 sieht sie deshalb ebenfalls als geeignetes Füllmaterial.

Nachdem alle Päckchen kontrolliert und in Umverpackungen gestapelt wurden, gehen sie erneut Lkw-weise Richtung Osten. Foto: privat

Bevor alle von den Sammelstellen angenommenen Päckchen ihren Weg antreten, werden sie vom Aktionsteam noch einmal kontrolliert, damit es an den Grenzen nicht zu Problemen kommt. Zwei Sattelschlepper haben sich im vergangenen Jahr vollbeladen nach Rumänien in die ärmsten Regionen aufgemacht. Wie viele es in diesem Jahr werden, das hängt davon ab, wie viele Päckchen abgegeben werden. Doch nicht nur sie sind gefragt. Wer keine Zeit zum Packen hat und die Aktion trotzdem unterstützen möchte, der kann sich sehr gern mit einer Spende beteiligen. Denn im Schnitt elf Euro zusätzliche Kosten fallen allein für den Transport eines Päckchens an, während sich all die Helfer ehrenamtlich einbringen.

Auch Jana Reigl, Inhaberin der Glückskrämerei „Handverlesen“ gehört mit ihrem Team dazu. Seit Jahren bereits können hier Leerkartons abgeholt sowie die gefüllten Päckchen abgegeben werden. „Das ist für uns selbstverständlich und dank der reibungslosen Organisation auch machbar“, sagt sie. Denn gerade in der Vorweihnachtszeit ist auch in ihrem Geschäft besonders viel Lagerfläche nötig. „Doch sobald wir Bescheid geben, dass wieder ein Schwung Pakete abgeholt werden soll, damit unsere Abläufe nicht durcheinander geraten, ist sofort jemand da“, lobt sie. „Und wenn man auf so einfache Weise helfen kann, wieso nicht?“

Großes Interesse und Vertrauen

Dass die Aktion auch bei der Kundschaft auf großes Interesse stößt, sieht sie seit Jahren in der Bereitschaft, zu unterstützen. Sie genießt großes Vertrauen. Und wer sie noch nicht kennt, kann sich gern online ein Bild darüber machen oder am besten ebenfalls ein Päckchen packen. Unter www.die-samariter.org sind alle wichtigen Informationen dazu noch einmal zusammengefasst.