Weihnachten im Schuhkarton: Endspurt für Paketepacker

Heilig Abend ohne Geschenke für die Jüngsten? Das ist in den meisten Familien hierzulande unvorstellbar, in vielen Ländern jedoch Realität. Seit nunmehr 30 Jahren ist die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in armen Regionen mit Hilfe vieler fleißiger Päckchenpacker aktiv, um dort für Weihnachtsfreude zu sorgen. Auch in diesem Jahr sollen die liebevoll gepackten Überraschungen für Kinder Richtung Osteuropa auf Reisen gehen. Und wieder sind dafür in Suhl mit der Glückskrämerei „Handverlesen“ in der Kirchgasse sowie mit der Volkssolidarität Am Himmelreich 2a zwei Sammelstellen geöffnet, in denen noch bis zum 16. November die Päckchen während der Geschäftszeiten abgeben werden können.