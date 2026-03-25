Noch am Boden: Zweiter Testflug der Isar-Aerospace Rakete abgebrochen

Auch die verspätete Ariane 6 soll in Schwung kommen

Größere Höhen im All wird die bayerische Spectrum-Rakete jedoch auch dann nicht ansteuern können, wenn sie eines Tages die Serienreife erreicht. Daran arbeitet die französisch-deutsche ArianeGroup, die in diesem Jahr sieben bis acht Raketen des jahrelang verzögerten Typs Ariane 6 sechs starten lassen will. Anders als die Spectrum ist die Ariane eine große Trägerrakete, die weit schwerere Nutzlast auch in geostationäre Umlaufbahnen knapp 36.000 Kilometer über dem Erdboden befördern kann. Bei Isar Aerospace steht die Entwicklung einer schweren Rakete fürs Erste nicht auf dem Programm, wie Metzler im Januar deutlich gemacht hatte.