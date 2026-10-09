Nobelpreise Wer bekommt den Friedensnobelpreis?

Gute Chancen für humanitäre Organisationen?

Experten rechnen damit, dass die Jury in diesem Jahr versuchen wird, einen neuen Skandal zu vermeiden - und sich auf weniger umstrittene Kandidaten einigt. "Ich glaube, dass die Welt vor allem daran erinnert werden muss, wie wichtig es ist, dass wir zusammenarbeiten", sagte der Leiter des Osloer Friedensforschungsinstituts Prio, Haakon Gjerløw. Die vielen Konflikte überall auf der Welt führten dazu, "dass man sich der Folgen von Krieg sehr bewusst wird, und auch, dass man sich sehr bewusst darüber wird, was wir verlieren, wenn wir die internationale Zusammenarbeit verlieren".