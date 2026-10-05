Nobelpreise Vier Fakten über den Medizin-Nobelpreis zum Mitreden

Was bitte ist Optogenetik?

Auch die Auszeichnung von Deisseroth, Hegemann und Nagel hat etwas mit Ionenkanälen zu tun: Die drei Forscher werden für ihre Entdeckungen zu lichtgesteuerten Ionenkanälen und zur Optogenetik geehrt. Opto-was? Dabei handelt es sich um eine Methode, mit der sich Zellen mit Hilfe von Licht präzise an- oder abschalten lassen. "Das Wichtigste daran ist, dass es eine völlig neue Dimension für unser Verständnis dafür eröffnet, wie das Gehirn funktioniert", sagte Anna Wedell von der Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts der Deutschen Presse-Agentur. Nun könne man bestimmte Nervenzellen gezielt an- und ausschalten und sehen, was passiere. Auf diese Weise könne man Verhalten, Emotionen und sogar Erinnerungen im lebenden Gehirn bestimmten Nervenzellen zuordnen.