Nobelpreise Vier Fakten über den Medizin-Nobelpreis zum Mitreden

Ein bahnbrechender Fund aus Neugier
Wenn man an Gehirne denkt, denkt man vermutlich nicht direkt an einzellige Algen, die in der Lage sind, in Richtung einer Lichtquelle zu schwimmen. Hegemann und Nagel hatten aber gerade das bei ihrer Forschung im Sinn – mit nicht geahnten Folgen. "Peter Hegemann und Georg Nagel hatten nicht geplant, das Gehirn zu erforschen. Sie waren einfach neugierig auf die Algen", sagt Wedell. Dank dieser Neugier habe sich etwas extrem Nützliches für die Hirnforschung entwickelt. "Das zeigt uns eindrücklich, dass wir weiterhin solche grundlagenorientierte, neugiergetriebene Forschung betreiben müssen – denn man weiß nie, wo es die entscheidenden Durchbrüche geben wird", sagt Wedell.