Nobelpreise Große Preise, große Namen - Die Nobelpreis-Saison beginnt

Wenn in einer Kategorie mehrere Preisträger zugleich ausgezeichnet werden, teilen sie sich die Summe. Maximal drei Preisträger pro Kategorie sind nach den Statuten der Nobelstiftung möglich.

Wer ist nominiert?

Das weiß - offiziell - keiner mit voller Sicherheit. Zwar ist es gerade beim Friedensnobelpreis Tradition, dass vereinzelte Nominierungsberechtigte wie ranghohe Politiker, Gelehrte oder andere selbst verkünden, wen sie für den Preis vorgeschlagen haben. Ob die Nominierung fristgerecht eingegangen ist, wird in Stockholm oder Oslo aber niemals bestätigt: Vielmehr werden die Namen der Nominierten von den Vergabe-Institutionen 50 Jahre lang unter Verschluss gehalten, auch das legen die Statuten der Nobelstiftung fest.

US-Präsident Donald Trump sprach sich zuletzt immer wieder dafür aus, dass ihm selbst der Friedensnobelpreis verliehen werden müsse. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und die Regierung Pakistans haben im Laufe des Jahres verkündet, Trump für den Preis nominiert zu haben. Ob er tatsächlich unter den in diesem Jahr 338 Kandidaten für den Friedensnobelpreis ist, ist unklar.

Wie stehen die deutschen Erfolgsaussichten?

Unter den knapp 1.000 Menschen und Organisationen, die sich bis heute Nobelpreisträger nennen dürfen beziehungsweise durften, sind zahlreiche Deutsche gewesen. Der Mediziner Emil von Behring und der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen waren 1901 sogar unter den allerersten Preisträgern.

In einigen Kategorien ist es jedoch schon eine Zeit her, dass ein Deutscher ausgezeichnet wurde: In Medizin zählte zuletzt im Jahr 2013 mit dem in Göttingen geborenen Thomas Südhof ein Deutsch-Amerikaner zu den Geehrten, in Literatur waren es 2009 Herta Müller und 1999 Günter Grass. In Sachen Wirtschaftswissenschaften gab es ohnehin erst einen deutschen Preisträger, Reinhard Selten 1994, und beim Friedensnobelpreis muss man bis ins Jahr 1971 und zum damaligen Kanzler Willy Brandt zurückblättern, um einen Deutschen in der Liste der Auserwählten zu finden.

Besser sieht es dagegen in den Kategorien Physik und Chemie aus: Dort gab es 2021 gleich einen deutschen Nobel-Doppelerfolg, als der Physiker Klaus Hasselmann und der Chemiker Benjamin List ausgezeichnet wurden. Generell kann sich die Bundesrepublik in den Wissenschaftskategorien die besten Chancen ausrechnen: Häufiger wurden in diesen Kategorien nur Forscherinnen und Forscher aus den USA und aus Großbritannien für ihre Arbeit belohnt.

Darüber hinaus waren zuletzt auch immer wieder Wissenschaftler mit dem Nobelpreis geadelt worden, die zwar aus dem Ausland stammen, aber an deutschen Instituten arbeiten. Beispiele dafür waren etwa der schwedische Mediziner Svante Pääbo 2022, der ungarisch-österreichische Physiker Ferenc Krausz 2023 und die französische Chemikerin Emmanuelle Charpentier 2020.