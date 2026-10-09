Nobelpreise Friedensnobelpreis geht an Juristin Pillay aus Südafrika

Der Friedensnobelpreis: die wichtigste Auszeichnung der Welt

Der Friedensnobelpreis gilt als wichtigste Auszeichnung der Welt. 2025 hatte ihn die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado bekommen. Im Nachhinein gilt die Vergabe aber als umstritten: Machado widmete ihre Auszeichnung Donald Trump und schenkte ihm symbolisch auch ihre Nobelmedaille. Zuvor hatte sich der US-Präsident immer wieder selbst für den Preis ins Spiel gebracht. Auf seine eigene Auszeichnung muss er aber weiter warten: Offiziell weitergeben kann Machado den Preis laut Nobel-Regeln nicht an Trump.