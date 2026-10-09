Nobelpreise Friedensnobelpreis geht an Juristin Pillay aus Südafrika

Oslo - Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die südafrikanische Juristin Navanethem Pillay. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt. Pillay werde "für ihre Bemühungen um die Förderung des Friedens und des Völkerrechts" geehrt, sagte der Vorsitzende des Nobelkomitees, Jørgen Watne Frydnes. "Die diesjährige Preisträgerin hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord strafrechtlich verfolgt werden." Sie sei eine der wichtigsten Rechtsexperten unserer Zeit, sagte Frydnes.