Nobelpreise Erstmals Frau an der Spitze von Nobelpreis-Institution

Stockholm - Erstmals in ihrer Geschichte werden die Namen der Nobelpreisträger für Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr von einer Frau verkündet. Die gebürtige Belgierin Ellen Moons tritt zum Jahresstart ihren Posten als neue Generalsekretärin der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften (KVA) in Stockholm an, die die Nobelpreise in den drei besagten Preiskategorien alljährlich vergibt. Sie ist die erste Frau in diesem Amt seit der Gründung der Akademie im Jahr 1739.