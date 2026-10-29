Nobelpreis-Debatte Norweger machen sich über Trumps "Scheißhaus"-Spruch lustig

Oslo - US-Präsident Donald Trump hat Norwegen neulich als "Scheißhaus-Land" beschimpft. Die Norweger nehmen ihn seitdem in den sozialen Medien beim Wort - und präsentieren ihm die schönsten Toiletten des Landes. "Wir haben einiges über das S...haus-Land gehört", schrieb die Tourismusorganisation Visit Norway etwa in einem Instagram-Post, der Bilder von außergewöhnlich designten Klos in der norwegischen Landschaft zeigt. "Was sollen wir sagen, wir haben wirklich einige der schönsten und spektakulärsten Toiletten der Welt."