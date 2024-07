Noahs Segel: Wer wird schnellster Segel-Läufer?

Drei Feste an drei Wochenenden hintereinander in der Hohen Rhön: Nach den Highland-Games in Birx mit rund 5000 Besuchern an zwei Tagen freuen sich nun die Oberweider Vereine sowie der Verein für Heimatpflege, Wandern und Wintersport (Ellenbogenverein) darauf, am kommenden Sonntag, 4. August, Gäste aller Altersklassen zum 7. Segelfest an der Aussichtsplattform Noahs Segel auf dem Ellenbogen, dem höchsten Berg der Thüringer Rhön, begrüßen zu können. Am 11. August dann findet wieder das Sternenparkfest in der Erlebniswelt Rhönwald auf dem Weidberg rund um die Arche Rhön statt.