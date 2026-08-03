Das Wetter zeigte sich auf dem Ellenbogen am Sonntag von seiner besten Seite, was wahrlich nicht selbstverständlich ist – Sonne, blauer Himmel und dennoch ein Lüftchen, welches die Temperaturen durchweg erträglich machten. Beste Voraussetzungen also, gemeinsam den neunten Geburtstag von Noahs Segel zu feiern – im August 2017 war die 1,2 Millionen Euro teure Aussichtsplattform auf dem höchsten Berg der Thüringer Rhön eingeweiht worden.