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Noah Klose 1860 München verlängert mit Sohn von DFB-Legende

Der Kader für die neue Saison des TSV 1860 München nimmt immer weiter Form an. Auch ein Spieler mit berühmtem Papa bleibt bei den «Löwen». Zudem kommt ein erfahrener Stürmer aus Dortmund.

Noah Klose: 1860 München verlängert mit Sohn von DFB-Legende
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Das - vorerst - neue Wappen des TSV 1860 München. (Symbolbild) Foto: Florian Diettrich/dpa

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat einen Spieler mit illustrem Namen für die neue Saison von sich überzeugt. Noah Klose, der Sohn des deutschen WM-Rekordtorjägers Miroslav Klose, unterschrieb beim Fußball-Regionalligisten einen Einjahresvertrag. Der Stürmer ist schon seit 2021 bei den "Löwen", in der vergangenen Spielzeit war er einer der Leistungsträger der U21 und gewann die Meisterschaft in der Bayernliga Süd. Er gab zudem auch sein Debüt für die damals noch in der 3. Liga spielenden 1860-Profis.

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Aktuell ist Klose noch verletzt, brennt aber bereits auf eine Rückkehr ins Team von Coach Alper Kayabunar. "Jetzt freue ich mich, dass ich ein fester Bestandteil dieser Mannschaft sein kann", sagte der 21-Jährige. "Ich werde alles dafür geben, nach meiner Verletzung bald wieder auf das Spielfeld zurückzukehren und danach meinen Teil zum Erfolg des Vereins beizutragen."

Sturm-Routinier aus Dortmund unterschreibt bis 2028

Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga und dem Insolvenzantrag der bisher für die Profis zuständigen Spielbetriebsgesellschaft stehen die Sechziger vor dem Neuanfang in der vierten Liga. Die Saison beginnt für den TSV am 1. August mit einem Auswärtsspiel in Schweinfurt.

Neben Klose verkündeten die Münchner einen weiteren Angreifer: Von Borussia Dortmund II kommt Michael Eberwein zu den "Löwen". Er unterschrieb einen Zweijahreskontrakt bis 2028. "Ziel war es, dass wir in unsere junge Mannschaft Spieler mit großer Erfahrung bringen wollen", sagte Geschäftsführer Thomas Probst. "Michael passt ideal in dieses Anforderungsprofil. Mit 30 Jahren ist er im besten Fußballeralter und kann dennoch mehr als 300 Spiele der 3. Liga und der Regionalliga vorweisen. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat."