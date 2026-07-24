Noah Klose: 1860 München verlängert mit Sohn von DFB-Legende

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat einen Spieler mit illustrem Namen für die neue Saison von sich überzeugt. Noah Klose, der Sohn des deutschen WM-Rekordtorjägers Miroslav Klose, unterschrieb beim Fußball-Regionalligisten einen Einjahresvertrag. Der Stürmer ist schon seit 2021 bei den "Löwen", in der vergangenen Spielzeit war er einer der Leistungsträger der U21 und gewann die Meisterschaft in der Bayernliga Süd. Er gab zudem auch sein Debüt für die damals noch in der 3. Liga spielenden 1860-Profis.