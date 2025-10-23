Leipzig/München (dpa/lby) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig stellt die Rechtmäßigkeit der bayerischen Düngeverordnung auf den Prüfstand. Konkret geht es um mehrere Klagen von Landwirten gegen die Ausführungsverordnung des Freistaats, nach der bestimmte landwirtschaftliche Flächen wegen zu hoher Nitratwerte in rote Gebiete eingestuft werden. Dort gelten zum Schutz der Gewässer und des Grundwassers besondere Beschränkungen für den Einsatz von Düngemitteln. Eine Entscheidung will der Senat an diesem Freitag um 14.00 Uhr verkünden.