Landwirte dürfen nach der Verordnung auf Feldern in den roten Gebieten nur 80 Prozent der von den Pflanzen benötigten Düngermenge nutzen. Der Freistaat setzt damit Vorgaben der EU und des Bundes zum Gewässer- und Grundwasserschutz um. Nitrate werden in der Landwirtschaft als Mineraldünger verwendet. Die EU hat einen Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter festgesetzt. In Bayern liegen etwa 17 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen in roten Zonen - vor allem zwischen Augsburg und Coburg und zwischen Altötting und Straubing.