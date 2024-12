Nistkästen übergeben: Unser zwitscherndes Heim

Bürgermeister Voigt freute sich sehr über die Geschenke aus der Wefa: „Ich selbst versuche mich in meiner Freizeit auch an Nistkästen und weiß, wie viel Arbeit darin steckt“, erzählte er. Über die Arbeit der Wefa habe er schon im vergangenen Jahr beim sogenannten „S(ch)ichtwechsel“ in der Reha-Werkstatt in Oberlind einiges gelernt: „Dort habe ich den Beschäftigten über die Schulter geschaut und selbst Kabel konfektioniert“, berichtete er den beiden Beschäftigten. „Ich habe großen Respekt vor dem, was in der Wefa geleistet wird, und das Ganze auf höchstem Niveau und bei bester Qualität.“ Und auch mit der Arbeit der Beschäftigten aus dem Garten- und Landschaftsbau der Wefa sei er mehr als zufrieden: „Wir könnten die Kapazitäten sogar noch ausbauen“, bestätigte er.