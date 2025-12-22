Der RSV Fortuna Kaltennordheim hatte am vergangenen Donnerstag einen besonderen Gast. Ex-Bundesliga-Profi Nils Petersen war in die Rhön gekommen, RSV-Spieler Thomas Markert hatte den Abend über sein DVAG-Büro organisiert. Eingeladen waren Ehrenamtliche des Vereins, die Unterstützer eines Spendenlaufs im Sommer zur Finanzierung des Sportpark-Projekts sowie Mitglieder eines Unternehmer-Netzwerks aus der Region, das sich regelmäßig trifft. Nach kurzer Vorstellung bat Thomas Markert dann Nils Petersen in den Saal. Im Gespräch stellte der Gastgeber zunächst Petersens Buch „Bank-Geheimnis“ vor und lobte es. „Oh, du bist ein Fußballer, der liest. Das ist ja echt exotisch,“ scherzte da Petersen. Danach befragte Markert den Ex-Profi ausführlich, der hinterher auch Fragen aus dem Publikum beantwortete. Und der 37-Jährige gab ausgiebig Auskunft.