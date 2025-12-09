Es ist ein kalter, dunkler Abend in Ilmenau. Doch ein Gebäude auf dem Campus der TU Ilmenau strahlt in bunten Farben und lockt mit dem Duft von Waffeln und Glühwein: der Humboldtbau. Drinnen ist das Audimax voller Studierender.
Was passiert, wenn der Osterhase die Weihnachtswerkstatt sabotiert und Rudolf im Krankenhaus landet? An der TU Ilmenau wurden wissenschaftliche Lösungen für solche Probleme präsentiert.
