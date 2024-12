Wer begleitet den Nikolaus?

Zur Tradition gehört es oft auch, dass der Nikolaus die Kinder befragt, ob sie brav waren. In manchen Ländern hat der Nikolaus dabei einen Begleiter, der zum Teil recht furchteinflößend sein kann. Während dies in weiten Teilen Deutschlands der Knecht Ruprecht ist, ist in Österreich und Teilen Süddeutschlands der Krampus üblicher. Der Gehilfe unterstützt den Nikolaus beim Verteilen von Geschenken oder erschreckt die Kinder, die nicht brav waren.

Er soll das gezähmte Böse darstellen. So ist der 5. Dezember vielerorts als Krampustag bekannt, an dem als Krampus verkleidete Menschen lärmend durch die Straßen ziehen, bevor sie schließlich am Abend oder eben am nächsten Tag vom guten Nikolaus gezähmt werden. 2024 sorgte der Borkumer Brauch "Klaasohm" für Schlagzeilen, der in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember gefeiert wird und dadurch negativ auffiel, dass der Brauch Schläge gegen Frauen beinhaltete.

Wunschzettel an den Nikolaus schicken: So geht’s

Viele Kinder richten ihre Wünsche gerne direkt an den Nikolaus. Und das geht sogar! Denn im saarländischen St. Nikolaus gibt es das Nikolaus-Postamt, das ehrenamtliche Helfer jedes Jahr vom 5. Dezember bis Heilig Abend (24.12.) führen. Die Kleinen schicken ihren Brief an folgende Adresse:

An den Nikolaus

Nikolausplatz

66352 St. Nikolaus

Die Nikolaus-Helfer beantworten jeden Brief persönlich. Mehr Informationen finden Sie auf der Seite des Nikolauspostamts.