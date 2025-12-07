Eine Kleinigkeit für Weihnachten gefällig? Kein Problem. Die wohl allerkleinsten Mitbringsel hat Angelika Schindler am Wochenende in ihrer Hütte auf dem Nikolausmarkt verkauft. Die Zella-Mehliserin basteln mit Kronkorken – allerdings welchen, die vorher nicht als Bierverschluss dienten. „Ich brauche Kronkorken, in denen kein Gummi ist“, erläutert sie. Denn Angelika Schindler nutzt den Boden als kleine Leinwand. Die auf Keramikpapier gedruckten Motive werden mit Hilfe von Granulat, das sich flüssig wie eine Harzschicht über das Papier legt, befestigt. Als Magnet am Kühlschrank gehen die kleinen Geschenke schließlich von Hand zu Hand.