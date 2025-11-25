Meistens ist das Wochenende, an dem der Nikolausmarkt in Zella-Mehlis stattfindet, viel zu schnell vorbei. In diesem Jahr ist das anders: Denn der Markt öffnet eher und bleibt auch länger auf, informiert die Sprecherin der Stadtverwaltung, Linda Münzel. Nicht nur die Gäste, auch die Händler hätten sich für ein paar zusätzliche Stunden ausgesprochen, sodass man diesem Wunsch nun nachkomme. So kann am Freitag und Samstag bis 22 Uhr geschlemmt, gestöbert und gestaunt werden. Am Sonntag öffnen die Hütten und das Kinderkarussell dann bereits um 11 Uhr.