Nightlife-Ranking Das sind die besten Clubs in Deutschland und der Welt

Den ersten Platz der Top-100-Clubs belegt erneut das "Hï Ibiza", das 2017 seine Pforten an der legendären Playa d’en Bossa (katalanisch: Platja d'en Bossa) eröffnet hatte. "Wir fühlen uns zutiefst geehrt und sind dankbar, zum vierten Mal in Folge zum weltweit besten Club gewählt worden zu sein", zitierte das Magazin Yann Pissenem. Er ist Geschäftsführer der Firma The Night League.