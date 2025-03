Drei Haftbefehle und 13 Durchsuchungen

Die Ermittler vollstreckten nach eigenen Angaben drei Haftbefehle in Deutschland und Österreich. Bei einer Razzia am Mittwoch durchsuchten sie zwölf Wohnobjekte in Niedersachsen und Bremen sowie einen Arbeitsplatz. Dabei stellten sie Beweise und Vermögen sicher, darunter einen mittleren fünfstelligen Betrag in Bargeld.