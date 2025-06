Bremen/Oldenburg - Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt gegen 13 Verdächtige wegen Betrugs, Geldwäsche, Zwangsarbeit und Menschenhandel. Nachdem bereits im März drei Haftbefehle in Deutschland und Österreich vollstreckt wurden, ist nun auch ein Haftbefehl gegen einen 46-Jährigen ergangen. Der Mann wurde am Donnerstag in Bremen festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ihm werden zahlreiche Betrugs- und Geldwäschedelikte vorgeworfen.