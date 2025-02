Nieren, Herzen, Lungen, Haut Schweine als Organspender - "eine große Hoffnung"

Auch die Forschung in Deutschland wäre so weit

Bei der ersten Herztransplantation in einen Menschen seien die USA den Münchenern zuvorgekommen, meint Fischer. "Diese individuellen Heilversuche könnten wir in Europa auch jederzeit durchführen - wir haben die Tiere verfügbar, wir haben das Know-how verfügbar und wir wären so weit." Doch in den USA gebe es mehr Geld an Universitäten, eine hohe Industrie-Kooperation und mehr Infrastruktur, etwa was die Haltung der Schweine unter sehr sauberen Bedingungen betrifft.