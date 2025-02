Als die Feuerwehr an der Kiesgrube in Schnaitsee (Landkreis Traunstein) eintraf, stand eine Siebmaschine in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Laut der Kriminalpolizei entstand der Brand bei Wartungsarbeiten an der Maschine. Die Beamten gehen derzeit nicht von Brandstiftung aus.