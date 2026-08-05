Niedrigwasser: Verkehrsminister dringen auf schnelle Hilfe für Schifffahrt

Demnach soll das Bundesverkehrsministerium "ein nationales oder europäisches Flottenförderprogramm für niedrigwassergeeignete Schiffe" vorlegen. Auch der seit 2018 bestehende "Aktionsplan Niedrigwasser Rhein" und der "Masterplan Binnenschifffahrt" von 2019 müssten aktualisiert werden. Gefordert wird laut Rheinischer Post" überdies eine "beschleunigte Umsetzung" von Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans an Bundeswasserstraßen - besonders am Rhein. Sie sollen die Befahrbarkeit bei Niedrigwasser bald verbessern.