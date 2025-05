Konstanz - Der Bodensee-Pegelstand hat wieder die Marke von drei Metern überschritten. In Konstanz wurden am Morgen 3,01 Meter gemessen. Damit liege der Wasserstand aber immer noch mehr als 35 Zentimeter unter dem für diese Zeit üblichen Wert, erklärte ein Sprecher der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) in Karlsruhe. Von Erholung könne man daher noch nicht sprechen.