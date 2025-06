Der Mangel an Niederschlägen in Verbindung mit der fehlenden Schneeschmelze im Winter habe sich auch bei den Füllständen der fünf maßgeblichen Trinkwassertalsperren bemerkbar gemacht. Diese bewegten sich aber noch im üblichen Bereich, seien allerdings verbreitet die geringsten der vergangenen fünf Jahre zu dieser Zeit. Dennoch seien die Talsperren alles in allem gegenwärtig gut gefüllt, betonte Brune.