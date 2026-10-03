Düsseldorf - Mit fünf Tagen Verspätung hat es das Frachtschiff, das wegen des Niedrigwassers zwischenzeitlich auf einer Sandbank festsaß, aus dem Düsseldorfer Hafen geschafft. "Das Schiff ist auf dem Rhein und fährt jetzt bis nach Rotterdam", sagte ein Sprecher des Logistikunternehmens Mosolf der dpa. Das Schiff kam gut voran, laut der Webseite Marine Traffic erreichte es schon wenig später mit knapp zehn Knoten (18 km/h) Duisburg. Das Schiff hat Mercedes-Sprinter an Bord, die aus dem Düsseldorfer Transporter-Werk des Fahrzeugbauers kommen.