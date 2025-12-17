Niedrigwasser: Außergewöhnliche Trockenheit lässt Grundwasser sinken

Die anhaltende Wärme sei mit deutlich geringeren Niederschlägen gepaart gewesen, hieß es weiter. Mit 364 Millimetern Niederschlag im hydrologischen Sommerhalbjahr lag der Niederschlag um drei Prozent unter dem vieljährigen Mittel und um neun Prozent unter dem Mittelwert der Periode 1991 bis 2020. Infolgedessen traten in den Thüringer Flüssen, Bächen, Teichen und Seen häufiger Niedrigwasserphasen auf als im Vorjahr. Die Füllstände der Talsperren bewegten sich zwar noch im für die Jahreszeit üblichen Bereich, seien allerdings verbreitet die geringsten der vergangenen fünf Jahre zu dieser Zeit gewesen.