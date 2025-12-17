Niedrigwasser: Außergewöhnliche Trockenheit lässt Grundwasser sinken

Jena (dpa/th) - Thüringen hat in diesem Jahr eine außergewöhnliche Trockenheit erlebt. Das habe auch sinkende Grundwasserstände im Freistaat zur Folge gehabt, hieß es in einem aktuellen Bericht des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Nach den jüngsten Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes und des Copernicus-Klimawandeldienstes lag demnach die Mitteltemperatur im hydrologischen Sommerhalbjahr von Mai bis Oktober bei 14,9 Grad Celsius und damit 1,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt.