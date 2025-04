Es braucht keines besonders scharfen Blicks, um zu erkennen, dass der Pegelstand im äußeren Bleichgraben deutlich niedriger ist, als der im inneren Graben. Unser Leser Norbert Roepke aus Meiningen wollte wissen, warum das Wehr am Seitenarm der Werra abgesenkt wurde, welches den Zufluss in den Äußeren Bleichgraben mindert. Er vermutete, dass dies wegen des Brückenbaus erfolgte, der den Graben künftig hinter einem Wohnhaus queren soll. Seines Wissen nach soll das Absenken des Pegel für vier Wochen geplant sein. Auf Nachfrage beim Landratsamt Schmalkalden-Meiningen bestätigte ein Sprecher, dass der niedrige Pegelstand für diesen Zeitraum genehmigt wurde. Der Grund dafür ist, dass am Restaurant Bombay ein Gerüst im Bleichgraben gestellt werden soll, um nach dem Brand vor einigen Monaten Schäden zu beseitigen.