In den Jahren 2021 und 2022 waren die Immobilienumsätze kräftig gesunken, maßgeblich bedingt durch den Anstieg der Kreditzinsen. In der Folge sanken in den vergangenen zweieinhalb Jahren auch die durchschnittlichen Immobilienpreise. Bei nunmehr niedrigeren Preisen und etwas günstigeren Kreditbedingungen könnte die Talsohle nach Einschätzung des IVD-Marktforschers Stephan Kippes bald durchschritten sein. Trotz der allmählichen Belebung ist die Gesamtnachfrage nach Wohnimmobilien nach Kippes Worten jedoch weiterhin deutlich niedriger als vor Ende der Nullzinsphase. Die Hochrechnung basiert auf den Einnahmen der Finanzämter aus der Grundsteuer.