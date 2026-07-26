Dazu zählt etwa das "Edersee-Atlantis". Die Reste dreier aufgegebener Dörfer auf dem Seegrund sind eine Attraktion und locken alljährlich Tausende Besucher an. 1913 wurden wegen des Baus der Sperrmauer am Edersee die drei im Edertal liegenden Dörfer Asel, Berich und Bringhausen überflutet, die Bewohner wurden umgesiedelt. Infolge des niedrigen Wasserstands tauchen die Überreste der Siedlungen in diesem Jahr vergleichsweise früh auf. Zurzeit seien die Aseler Brücke und die Dorfstellen Berich und Alt-Bringhausen sichtbar, sagt Brüne.

Aktuell keine Stornierungswelle

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei bei den Buchungen über das Onlinebuchungssystem in diesem Jahr ein Rückgang zu verzeichnen, erläutert sie. Dabei könne das Niedrigwasser ein Faktor sein, aber auch andere Faktoren wie etwa gestiegene Spritpreise könnten eine Rolle spielen. "Eine Stornierungswelle aufgrund des Wasserstands verzeichnen wir aber aktuell nicht", erklärt Brüne.

"Die Urlauber stellen sich kurzfristig um und entdecken nun vermehrt die Geschichte und alten Dörfer auf dem Seegrund." Die Region Edersee biete zudem viele weitere Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Radfahren, Wandern oder ein Besuch der zahlreichen Freizeitbetriebe.

"Die Tourismusregion Edersee lebt vom See", meint Hennig. "Wir haben nur die Möglichkeit zu existieren, wenn wir mit dem See Gäste locken." Das könne auch das beliebte "Edersee-Atlantis" nicht kompensieren.