Niedrige Schäden im Sommer: Munich Re profitiert von ausgebliebenen Katastrophen

München - Der Rückversicherer Munich Re profitiert von einer in diesem Jahr bisher vergleichsweise friedlichen Natur. In den ersten drei Quartalen hat der Dax-Konzern netto bereits knapp 5,2 Milliarden Euro Gewinn eingefahren, und damit den größten Teil seines Jahresziels von sechs Milliarden bereits erreicht. Das berichtete Finanzvorstand Christoph Jurecka bei der Vorlage der Geschäftszahlen für die ersten neun Monate. "Wir hatten jetzt dieses Jahr zwei Quartale mit sehr geringen Großschäden, nämlich das zweite und das dritte Quartal", sagte der Manager, der im nächsten Jahr den Vorstandsvorsitz übernehmen wird. Das bezieht sich unter anderem darauf, dass die Wirbelsturmsaison im Nordatlantik und im westlichen Pazifik in diesem Jahr ruhiger als erwartet verlief.