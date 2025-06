Wer zur 700-Jahr-Feier in Niederschmalkalden zum Tag der offenen Tür in der „alten Mühle“ kam, erfuhr Kurioses. Wand an Wand liegen hier eine obere und eine untere Mühle. Beide unter einem Dach, aber mit jeweils eigenem Rad. Beide Hälften wurden getrennt bewirtschaftet, über Generationen hinweg von Müllern gleichen Namens. Sie hießen alle Heß. Daran erinnerten sich Besucher. Sein Vater, erzählte einer, habe früher genau darauf geachtet, bei beiden mahlen zu lassen. Ein Sack Getreide für die obere Mühle, ein Sack für die untere.