Es ist laut wie in einem Bienenhaus. Auf dem Tresen stehen Blumen, Sekt und Süßigkeiten. Alles Geschenke, die Gratulanten mitgebracht haben für Doreen Rehdanz. Die junge Ärztin hat vor einigen Tagen die Frauenarztpraxis von Ottmar Heller in der Ernst-Thälmann-Straße in Niederschmalkalden übernommen. Viele Besucher haben bereits nach Terminen gefragt und wurden als Patienten aufgenommen. Noch gibt es freie Kapazitäten.