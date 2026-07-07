Marian Rydzy als Vorsitzender des Schleppervereins kutschierte die Kinder durch den Ort – natürlich mit einem Traktor mit Anhänger. Das gehört zum Kinder- und Jugendfest dazu. Und es macht Spaß, an Fahrgästen mangelte es am Freitagnachmittag nicht. Die zogen nach der Rundfahrt vor dem Jugendclub von Station zu Station. Die farbigste gehörte dem Niederschmalkalder Carnevalsverein. Die bunten Kostüme sprangen ins Auge. Wer wollte, konnte in eines hineinschlüpfen. Außerdem brachten die Karnevalsdamen Farbe ins Gesicht der Kinder und Glitzer auf deren Arme.