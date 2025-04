In wenigen Wochen wird in Niederschmalkalden das 700-jährige Bestehen des Ortes gefeiert und bis dahin will man noch die ein oder andere Ecke etwas festlicher gestalten. So ist der Dorfkult-Verein um Dorfkümmerer Nico Wolfram auch nicht ganz unbeteiligt an der Tatsache, dass die „Kinderecke“ in dieser Woche mehr Farbe bekommen hat. Das dortige Stromhäuschen gehört der Thüringer Energienetze GmbH (Ten); das Unternehmen hat den Auftrag für die Gestaltung des Würfels vergeben.