Einen grausigen Fund machte eine Frau am Mittwoch, wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilt. Sie fand eine schwer verletzte Katze auf einem Grundstück im Rosenweg in Niederschmalkalden. Den Verletzungen nach zu urteilen, hat ein Unbekannter in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag das Tier schwer an den Beinen verletzt und es danach auf dem Hof abgelegt.