Niederschmalkalden Mit dem Nachtwächter durchs Dorf

Wo einst das Schmiedefeuer loderte

Die Drohne sauste über die Köpfe des Zuges hinweg. Nico Wolfram düste hinterher, suchte sich eine gute Filmposition und schon standen alle vor einem Haus in der Ernst-Thälmann-Straße, in dem vor 100 Jahren das Schmiedefeuer gelodert hatte.

Interessantes gab es auch zum einstigen Backhaus, zur Milchsammelstelle, zum alten Bürgermeisteramt und zum Spritzenhäuschen, natürlich zur Mühle und zum Gischelschneider. „Am 1. Mai holte uns um 6 Uhr Kampfmusik aus dem Bett“, verkündete der Nachtwächter unter Gelächter. Längst trug er seine Lampe wieder selbst. Sie leuchtete ihm den Weg, denn es war dunkel geworden. Am Mühlenhof war Schluss. Der Hut ging um. Die Gäste applaudierten. Das halbe Jahr Arbeit hatte sich gelohnt. Und wie geht’s nun weiter? Das wurde noch nicht verraten, aber es geht weiter – so viel steht fest.