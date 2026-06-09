 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Mit dem Nachtwächter durchs Dorf

Niederschmalkalden Mit dem Nachtwächter durchs Dorf

Annett Recknagel

Zwölf Häuser, zwölf Geschichten, ein Nachtwächter und mehr als 100 Damen, Herren und Kinder im Gefolge. Die Tour durch Niederschmalkalden war erquickend, es gab viel Lob.

Bierdurst nach Mitternacht? Ab zu Elli Lösch. Klingeln genügte. Das Flaschenbier reichte sie durch die Kellertür. Wenn ihr die Füße weh taten, warf sie den Schlüssel kurzerhand aus dem Fenster. „Nehmt, was ihr braucht und macht´s Kellerlicht aus!“ Erlebnisgastronomie in Niederschmalkalden. So was gibt’s nur während des Nachtwächterrundgangs zu hören.

Nach der Werbung weiterlesen

Das hat sich seit der ersten Tour zur 700-Jahrfeier 2025 im Ort längst herum gesprochen.

Unsere Empfehlung für Sie

Niederschmalkalden: „Schwutten“ am laufenden Band

12.06.2025 17:37 Niederschmalkalden „Schwutten“ am laufenden Band

Um gute Ideen für ihre Jahrfeier sind die Niederschmalkalder nicht verlegen. Sie erlebten eine Nachtwächter-Führung der besonderen Art.

Der zweite Auftritt von Ortsteilbürgermeister Fabian Amborn als Nachtwächter wurde sehnsüchtig erwartet. Das Zamettefest klang damit aus. Mehr als 100 Damen, Herren und Kinder folgten dem Nachtwächter und seinen Geschichten. Die hatten übrigens die Ortschronistinnen ausgekramt. Ein halbes Jahr lang wurde gestöbert, geschrieben, gedichtet und gereimt. Thomas Tanner hatte den Damen beim Reimen zur Seite gestanden. Dafür waren sie sehr dankbar.

Nicht die letzte Tour

Zum Rundgang wurde an zwölf Stationen ein Halt eingelegt. Es gibt natürlich noch viel mehr Erinnerungen. Niederschmalkalden ist größer als man denkt. Doch man will noch einiges im Hinterstübchen behalten. Es war ja nicht die letzte Nachtwächtertour.

Was war denn hier los? Menschenmassen in den Straßen von Niederschmalkalden. Der Nachtwächter lockte sie alle heraus. Dorfklatsch, äh, gereimte Geschichte(n), geht immer. Foto: Annett Recknagel

Im flatternden Mantel bewegte er sich der Mann mit dem markanten Hut von Straße zu Straße. Schwebte er etwa? Es hatte den Anschein. Dann stampfte er mit der Hellebarde. Mario Keller vom Jagdverein Schwallungen stieß ins Horn. Dem Nachtwächter wurde eine Depesche gereicht. Und los ging´s vorm Haus, in dem Gina Kulawik einst ihre Arztpraxis hatte. „Stemmte sie ihre Hände in die Hüften, ging man besser stiften“, gab Amborn bekannt und sang ein wahres Loblied auf die Doktorin, die auch als Chronistin sehr aktiv war.

Ab in die Leninstraße. Dort hatten Elfriede und Otto Groß früher eine Strickerei. Tochter Heidi brachte in den 1970er-Jahren als Postfrau Neuigkeiten von Haus zu Haus. „Pakete aus dem Westen konnte sie mit ihrem Geruchssinn testen“, wusste der Nachtwächter.

Kommando zurück – in die Wilhelm-Pieck-Straße. Die frühere Schneiderin schaute dort schon aus dem Fenster. „Anneliese, ach Anneliese, was hast du schon alles gemacht?“. Silke Jäger sang ein Ständchen für die über 90-Jährige, die damals sogar ihr Brautkleid geschneidert hatte. Und der Nachtwächter erzählte von der alten Nähmaschine, die ständig laufen musste.

Der Nachtwächter inmitten seiner Crew, der Ortschronistinnen. Selbst ein Hornbläser gehörte dazu.

Zur Kirmes wusste man im Ort genau, welches Kleid Anneliese genäht hatte. Und dann passierte es: Der Nachtwächter redete Kauderwelsch: „Im Blumen die Garten kannst du gießen.“ Hä? – er merkte es zum Glück noch selbst. Das lag am schweren Schleppen. Kurzerhand gab er die Lampe an Evelyn Schindler ab. Nico Wolfram reichte ihm einen Schluck Bier. „Auf Drei jubeln wir alle los“, rief er seinem Gefolge zu. Er hatte sich wieder gefangen.

Langsam wurde es dunkel – der Rundgang nähert sich dem Ende. Foto: Annett Recknagel

Weiter ging´s. Im Tulpenweg erinnerte er an das Seifenpulvergeschäft von Eleonore und Robert Erb. Die Leute brachten ihre Tüten mit und bekamen kleine Mengen – den Zehn-Kilo-Vorteilspack gab es noch nicht.

Dann war der Dorfkümmerer dran. Der Nachtwächter lobte ihn über den grünen Klee. „Er hat für den Ort 1000 Ideen, er ist für das Dorf ein Hauptgewinn und packt auch selber mit an.“ Und siehe da, der Dorfkult-Mann und Macher verdrückte doch tatsächlich ein Tränchen der Rührung.

Wo einst das Schmiedefeuer loderte

Die Drohne sauste über die Köpfe des Zuges hinweg. Nico Wolfram düste hinterher, suchte sich eine gute Filmposition und schon standen alle vor einem Haus in der Ernst-Thälmann-Straße, in dem vor 100 Jahren das Schmiedefeuer gelodert hatte.

Interessantes gab es auch zum einstigen Backhaus, zur Milchsammelstelle, zum alten Bürgermeisteramt und zum Spritzenhäuschen, natürlich zur Mühle und zum Gischelschneider. „Am 1. Mai holte uns um 6 Uhr Kampfmusik aus dem Bett“, verkündete der Nachtwächter unter Gelächter. Längst trug er seine Lampe wieder selbst. Sie leuchtete ihm den Weg, denn es war dunkel geworden. Am Mühlenhof war Schluss. Der Hut ging um. Die Gäste applaudierten. Das halbe Jahr Arbeit hatte sich gelohnt. Und wie geht’s nun weiter? Das wurde noch nicht verraten, aber es geht weiter – so viel steht fest.