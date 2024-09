Herzog Georg von Sachsen-Meiningen war ihr klarer Favorit. Zu gern hätte Silke Jäger, die in der Ortschronistengruppe und im Gemeindekirchenrat in Niederschmalkalden mitarbeitet, aber auch die Heilige Elisabeth auf dem Platz neben der Kirche gesehen. Steinbildhauer Robert Rost schuf beide – noch dazu in einer Figur. Was am Ende für alle eine Überraschung war. Denn Rost schälte zuerst das Antlitz von Herzog Georg aus dem Stein heraus. Im Zuge der zweiwöchigen Arbeit hatte er dann plötzlich eine Blitzidee. Und so entstand auf der Rückseite der Skulptur die Heilige Elisabeth.