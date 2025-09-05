 
Niederschmalkalden Kirmes im Jubiläumsjahr

Die Festwoche zum 700-jährigen Bestehen ihres Ortes liegt hinter den Niederschmalkaldern – gefeiert wird aber weiter. Jetzt steht die Kirmes an.

 
Niederschmalkalden: Kirmes im Jubiläumsjahr
Dieses Bild aus der Theaterkulisse soll am Vorabend der Kirmes meistbietend verkauft werden. Wer es aufhängen will, braucht Platz: es misst zwei mal drei Meter. Foto: Wolfram

Die Niederschmalkalder Kirmes ist seit jeher Treffpunkt für die ganze Region. In diesem Jubiläumsjahr soll sie noch einmal besonders glänzen: als Fest voller Begegnungen, Musik und Tradition. Alle Bürgerinnen und Bürger – ob jung oder alt, alteingesessen oder neu zugezogen – sind eingeladen, mitzufeiern und die Kirmes 2025 unvergesslich zu machen. Das kündigt der örtliche Kirmesverein an.

Die Zeltkirmes wird vom 11. bis 14. September gefeiert und soll einen weiteren Höhepunkt im Dorfkalender darstellen – mit neuen Ideen, besonderen Momenten und jeder Menge guter Stimmung.

Filmpremiere und Auktion als Auftakt

Noch bevor die eigentlichen Kirmestage beginnen, laden die Organisatoren der Jahrfeier am Mittwoch, 10. September, ab 18 Uhr ins Festzelt ein. Dann wird zum ersten Mal ein Film gezeigt, der anlässlich der 700-Jahr-Feier gedreht worden ist und noch einmal an die einzelnen Veranstaltungen erinnert. Dazu gibt es Speis und Trank, außerdem kündigt Dorfkümmerer eine spezielle Versteigerung an: Zur Jahrfeier ist in Niederschmalkalden ein Ortsschild mit dem Hinweis auf das Fest aufgetaucht – versehen mit dem Schriftzug, das beim Verlassen des Dorfes „Ab hier nix los“ sei. Das Schild soll nun meistbietend verkauft werden – zugunsten des Dorfes. In einer „stillen Auktion“ will man bei dieser Gelegenheit auch das Gemälde verkaufen, das beim Theaterstück der Niederschmalkalder Spektakelsmacher als Kulisse diente.

Ehemalige Paare gemeinsam dabei

Bei der Kirmes, die am Donnerstag, 11. September, mit dem Antrinken beginnt, wird Tradition auf Neues treffen. „Neben dem bewährten Programm setzt die Kirmes im Jubiläumsjahr ein paar besondere Akzente“, kündigen die Organisatoren an. Zum Beispiel das Kirmes-Revival: Ehemalige Kirmespaare aus Jahrzehnten kommen zurück und feiern gemeinsam mit der aktuellen Kirmesgesellschaft. Am Sonntag wird es seit langer Zeit erstmals wieder ein Kirmesgottesdienst in der Dorfkirche St. Elisabeth geben. Anschließend soll nach Auskunft des Dorfkümmerers die Zeitkapsel, die kurz vor der 700-Jahr-Feier gehoben worden ist, wieder mit ergänztem Inhalt versenkt werden.

Die vier Kirmes-Tage

Donnerstag, 11. September: 17 Uhr Antrinken, ab 18 Uhr Barbecue mit Pulled-Pork-Burgern und Livemusik von Peter Kick.

Freitag, 12. September: 18.30 Uhr Umzug mit der Kirmestanne durchs Dorf, begleitet von aktuellen und ehemaligen Paaren. 19 Uhr Aufstellen der Tanne mit den Werrataler Musikanten. Ab 21 Uhr Kirmesdisco mit DJ Sepp, Fotobox und Cocktail-Happy-Hour.

Samstag, 13. September: Ab 9 Uhr Kirmesständchen im ganzen Ort. Ab 20 Uhr Kirmestanz mit alten und neuen Kirmespärchen begleitet durch die Band Foxx sowie Showauftritten der Kirmesgesellschaft.

Sonntag, 14. September: 10 Uhr Kirmesgottesdienst in St. Elisabeth, 11 Uhr Frühschoppen mit den Werrataler Musikanten, 12 Uhr gemeinsames Mittagessen. Ab 14 Uhr Familiennachmittag mit Clown Hajo, NCV-Bambinis, Hüpfburg, und Kinderschminken. Um 17 Uhr klingt die Kirmes traditionell mit der Kirmesbeerdigung aus.