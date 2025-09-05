Niederschmalkalden: Kirmes im Jubiläumsjahr

Filmpremiere und Auktion als Auftakt

Noch bevor die eigentlichen Kirmestage beginnen, laden die Organisatoren der Jahrfeier am Mittwoch, 10. September, ab 18 Uhr ins Festzelt ein. Dann wird zum ersten Mal ein Film gezeigt, der anlässlich der 700-Jahr-Feier gedreht worden ist und noch einmal an die einzelnen Veranstaltungen erinnert. Dazu gibt es Speis und Trank, außerdem kündigt Dorfkümmerer eine spezielle Versteigerung an: Zur Jahrfeier ist in Niederschmalkalden ein Ortsschild mit dem Hinweis auf das Fest aufgetaucht – versehen mit dem Schriftzug, das beim Verlassen des Dorfes „Ab hier nix los“ sei. Das Schild soll nun meistbietend verkauft werden – zugunsten des Dorfes. In einer „stillen Auktion“ will man bei dieser Gelegenheit auch das Gemälde verkaufen, das beim Theaterstück der Niederschmalkalder Spektakelsmacher als Kulisse diente.